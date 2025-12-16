Ｊ１・Ｃ大阪のＭＦ喜田陽が１６日、母校である大阪・泉大津市立浜小学校で「ＨＡＮＡＳＡＫＡ授業」を行った。小学４、５年生１０２名に向けて「夢をかなえる」などのテーマで授業を行い、サッカー教室でも交流。給食の時間も生徒たちと過ごした。

喜田自らの提案で始まった母校での授業は、昨年に続き２回目の開催となった。校舎を「何も変わっていない（笑）」と懐かしみながら授業場所である体育館に向かうと、生徒たちが自身のチャントと手拍子でお出迎え。夢をかなえるにあたって「楽しむ」ことの重要性や、自身の経験も交えながら「誰に何を言われようと、夢は大きく持って」とエールを送った。

中でも５年生の田中楓月くんは背番号５のユニホームを着用し、ピンクのストッキングまで履いた“喜田愛さく裂コーデ”で授業に参加。現在、喜田の出身チームでもある泉大津アルザスＳＣでＤＦとしてプレーしており「（喜田は）カッコいい。カウンターを仕掛けられている時でも戻ってボールを奪ったりするところが憧れる」と憧れの存在との交流に笑顔だった。今季も１０試合以上Ｃ大阪の試合を現地観戦したという田中くんは「（昨年、アルザスＳＣを訪れた）喜田選手とのパス練習がきっかけで夢がプロサッカー選手になった。喜田選手みたいになりたい」と、終始目を輝かせていた。

授業の後は校庭でサッカー教室を実施し、給食の時間は４、５、６年生の教室を回った。濃密な１日を過ごした喜田は「元気、活気をもらった感じです。僕も見てきた選手たちと（１４日の柿谷氏の）引退試合で一緒にやってカッコいいなって思ったので、僕も思ってもらえるようにもっと頑張らないといけない」と刺激を受けた様子。「この時間はあと何十年もできないと思う。できる限りやっていきたい」と、これからもこの時間を大切にしていく。