再審制度の見直しを検討している法制審議会（法相の諮問機関）の部会が１６日に開かれ、証拠開示を義務化することで合意した。

裁判所が検察に対し、証拠の提出を命じなければならないとする規定を創設する案について、部会委員らの意見が一致した。

再審制度は、冤罪（えんざい）被害を救うために刑事裁判をやり直す仕組み。１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん（８９）が昨年、再審無罪となり、救済の遅れが問題になったことが見直し議論のきっかけとなった。

現行の刑事訴訟法には再審の証拠開示に関する明文規定がない。裁判所が開示をどの程度促すかは裁判官の裁量次第で、検察が開示に応じる法的な義務もなかった。袴田さんのケースでは、再審無罪につながる重要証拠の開示まで、最初の再審請求から３０年近くかかり、審理の長期化を招いているとの批判が出ていた。

この日の部会では、法務省が制度見直しに向けた「検討資料」を提示。再審請求審で、裁判所に証拠の提出命令を出すのを義務づけることで意見が一致した。命令を受けた検察は開示を行う法的な義務を負うことになり、審理の迅速化が見込まれる。

部会では、証拠の開示範囲についても、再審請求の理由と関連する証拠にとどめる案でおおむね一致した。

部会は年明けにも議論の取りまとめを行う見通し。同省は法制審の結論を踏まえ、証拠開示の義務化などを盛り込んだ刑訴法改正案を来年の通常国会に提出したい考えだ。