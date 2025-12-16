中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京12月16日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は16日の記者会見で、日本の茂木敏充外相が15日に台湾問題について「中華人民共和国政府の立場を理解し、尊重し、ポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持する」と述べ、高市早苗首相も「対話による平和的解決を期待するのが日本の一貫した立場だ」と述べたことに関し、日本側は重要な問題で歯切れの悪い対応に終始し、問題の火種を残しているとし、断固として反対すると表明した。

郭氏はさらに次のように述べた。われわれは日本の外相が15日、中日共同声明の台湾問題に関する一部の条項に改めて言及したことを注視している。一方で、日本側が「日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」といった共同声明の重要な内容を改めて表明しなかったことにも留意している。

日本側がカイロ宣言の条項を引用する際、中国東北部、台湾、澎湖列島に触れながら、「日本が中国から『盗取した』領土」との重要な表現を意図的に避けたことにも注目している。日本はまた、中日共同声明をいわゆる「サンフランシスコ平和条約」と並列し、既存の約束や国際法の原則に反して「台湾地位未定論」を蒸し返し、中国の内政に干渉しようとしている。

台湾は中国領土の不可分の一部である。台湾問題をどのように解決するかは中国自身の問題であり、日本側に口を出す資格はない。われわれは日本に対し、中日間の四つの政治文書の精神を厳守し、確実に反省して誤りを正し、高市首相の誤った発言を撤回するよう改めて促す。