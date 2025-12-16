登録175万人YouTuber「ヘラヘラ三銃士」さおりん、結婚発表 「1年間の空白期間」明かして説明、ティファニーの指輪を披露
3人組YouTuber「ヘラヘラ三銃士」のさおりんが16日、YouTube動画を通じて結婚を発表した。
【動画】ティファニーの指輪も！お相手との出会いを明かしたさおりん
ヘラヘラ三銃士は「【ご報告】さおりん結婚しました!!!!!」のタイトルで動画を投稿。冒頭でさおりんが「タイトルにもあると思うんですけど、私、結婚いたしましたー！」と明らかにし、ティファニーの指輪を披露した。
アイドルをやめてからヘラヘラ三銃士として活動を始めるまでに「1年間の空白期間」があり、飲み会で出会ったのがはじまり。その後、会わなかったというが、偶然、韓国のエレベーターで再会したという。お相手について「優しい。感情の浮き沈みがないから怒らない。怒られたことがない」と紹介した。
ヘラヘラ三銃士は、“女子のリアル”をありのままに伝える動画で人気。YouTubeチャンネル登録者数は175万人。ありしゃん、まりな、さおりんの3人組で、これで全員が結婚。「人妻三銃士になりました」とそろってアピールした。
