【M-1グランプリ】信頼できる「歴代審査員」ランキング！ 2位「博多大吉」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「M-1グランプリ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「信頼できる歴代審査員」ランキングを紹介します。
【14位までのランキング結果を見る】
2位：博多大吉（博多華丸・大吉）／56票
2位にランクインしたのは、博多大吉さんです。
博多華丸・大吉のツッコミ担当の大吉さんは、周りの芸人からも高い支持を集める審査員の1人。M-1グランプリへの出場経験もあり、2016年からたびたび審査員を務めています。漫才師として長年活躍してきた経験をもとに、的確なコメントと温かみのある視点でジャッジを下します。
1位：松本人志（ダウンタウン）／109票
1位に輝いたのは、ダウンタウンの松本人志さんでした。
ダウンタウンのボケ担当の松本さんは、お笑い界のレジェンドでもある存在です。M-1グランプリでは2001年の第1回大会から長年にわたり審査員を担当。圧倒的な実績と経験をもとに、ネタの核心を突くコメントは毎年のように話題になります。M-1グランプリを支える大会の顔としても絶大な支持を集めています。
アンケートでは、「王道。コメントが鋭くて分かりやすい」（30代女性／東京都）、「やはりレジェンドって感じ。出てくると大会が引き締まるから」（30代女性／徳島県）、「独創性に厳しく、そのネタが『新しいものかどうか』『漫才として成立しているか』という本質的な部分を鋭く見抜くコメントは、多くの芸人やファンが信頼を寄せています」（60代男性／香川県）、「芸人として松本さんに評価されて初めて認められると思う。松本さんの点数に納得できなかったことはない」（30代男性／大阪府）などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)