東京都で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキング！ 2位「八丈島温泉」、1位は？ 【2025年調査】
外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
その中から、東京都で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「離島の温泉地でぜひおすすめしたいからです」（50代男性／兵庫県）、「温泉と合わせてシュノーケリングや郷土料理などアクティビティも充実しているから」（40代女性／兵庫県）、「海もあり活火山もあり温泉もあり、見どころ満載の為」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「東京都とは思えない大自然で泉質も美肌に効果的で一度入ると肌がツルツルになるから」（40代女性／埼玉県）、「山々に囲まれた静かな環境で、ハイキングや自然散策の後に温泉で疲れを癒すことができるから」（30代男性／富山県）、「東京でありながら、秘境を味わいたいなら奥多摩温泉は外せない。駅を降りた瞬間に、渓谷と山が出迎えてくれる。都心との比較が、とても面白い。地元グルメも充実しており、特に奥多摩名産のわさび丼は、日本ならではの極上の一品である」（20代男性／群馬県）といった声が集まりました。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
2位：八丈島温泉／63票2位は、東京から南へ約287kmの場所にある八丈島温泉です。温暖で、太平洋の景色が最高に美しい島にあります。火山地形をいかした露天風呂はまさに絶景。水着で入れる混浴露天風呂もあり、日本の温泉に慣れていない外国人でも入りやすいのがうれしいポイントです。観光やマリンスポーツのあとに温泉も楽しんでほしいという声も多く寄せられました。
回答者からは「離島の温泉地でぜひおすすめしたいからです」（50代男性／兵庫県）、「温泉と合わせてシュノーケリングや郷土料理などアクティビティも充実しているから」（40代女性／兵庫県）、「海もあり活火山もあり温泉もあり、見どころ満載の為」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：奥多摩温泉／120票圧倒的な1位は、東京都の奥多摩にある奥多摩温泉。多摩川の清流と秩父多摩甲斐国立公園の大自然に囲まれた、まさに癒やしのスポットです。アルカリ性単純温泉の「美肌の湯」と言われる温泉が多く、日帰りで楽しめる施設も充実。ハイキングや自然散策の後に、温泉で疲れをリセットできます。23区からのアクセスがいい点も評価の理由の1つでした。
回答者からは「東京都とは思えない大自然で泉質も美肌に効果的で一度入ると肌がツルツルになるから」（40代女性／埼玉県）、「山々に囲まれた静かな環境で、ハイキングや自然散策の後に温泉で疲れを癒すことができるから」（30代男性／富山県）、「東京でありながら、秘境を味わいたいなら奥多摩温泉は外せない。駅を降りた瞬間に、渓谷と山が出迎えてくれる。都心との比較が、とても面白い。地元グルメも充実しており、特に奥多摩名産のわさび丼は、日本ならではの極上の一品である」（20代男性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)