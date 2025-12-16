【スタバ新作】優しい甘さの新作「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」はランチとの相性も抜群
スタバ好きの紅茶派にうれしい新作メニューが登場しました！ スターバックスを象徴する芳醇な香りの茶葉「ジョイフルメドレー」に、ミルクとストロベリーソースをブレンドしたミルクティー「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」です。
また、最下層からしっかり全体を混ぜるとほんのりピンク色に染まり、ストロベリーソースの自然な甘みがほのかにプラスされてこれもまた美味！ 2種類の味が楽しめますよ。
今回はちょっと豪華に、11月に発売され話題となった「トリュフ スープチーノ」と「ベーコンとほうれん草のキッシュ」も一緒に実食してみました。スタバからスープが発売したということで話題を呼んだ「トリュフ スープチーノ」は、カプチーノを作る際に使用するスチーム技術を用いて作られた、エアリーなスープ。トリュフの香りが高いフワフワなスープは、冷えた体を優しく温めてくれます。そこにあつあつのキッシュを合わせれば、至福のひと時……。パイはサクサク、中はとろりととろけたキッシュが幸せを運んでくれます。
ランチタイムのお供に、「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」をさまざまな組み合わせで楽しんでみてくださいね。
DATA
「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」Tallサイズ（アイスのみ）
店内利用の場合 620円
持ち帰りの場合 609円
「ストロベリーチーズケーキ」
店内利用の場合 580円
持ち帰りの場合 570円
「トリュフ スープチーノ」Shortサイズ（ホットのみ）
店内利用の場合 500円
持ち帰りの場合 491円
「ベーコンとほうれん草のキッシュ」
店内利用の場合 460円
持ち帰りの場合 452円
(文:栗原 なお)
