12月12日、スターバックスから新作「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」が登場。人気の茶葉「ジョイフルメドレー」にミルクとストロベリーソースを合わせた期間限定メニューの味は……？

スタバ好きの紅茶派にうれしい新作メニューが登場しました！ スターバックスを象徴する芳醇な香りの茶葉「ジョイフルメドレー」に、ミルクとストロベリーソースをブレンドしたミルクティー「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」です。

すっきりとしたミルクティーにストロベリーの自然な甘さがマッチ

今回発売された「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」は優しい甘みが特徴的な、紅茶本来の味と香りが楽しめるビバレッジです。グラスの底にはたっぷりストロベリーソースが入っていますが、上層を飲めばすっきりとしたミルクティーを味わうことができ、底から混ぜれば大粒の苺の実が次々と口に飛び込んできて、つぶつぶとした食感が楽しめます。

また、最下層からしっかり全体を混ぜるとほんのりピンク色に染まり、ストロベリーソースの自然な甘みがほのかにプラスされてこれもまた美味！ 2種類の味が楽しめますよ。

キッシュやホットサンドとの相性も抜群！

すっきりとした味わいだからこそ、どんなメニューにも合う今回の新作「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」。

今回はちょっと豪華に、11月に発売され話題となった「トリュフ スープチーノ」と「ベーコンとほうれん草のキッシュ」も一緒に実食してみました。スタバからスープが発売したということで話題を呼んだ「トリュフ スープチーノ」は、カプチーノを作る際に使用するスチーム技術を用いて作られた、エアリーなスープ。トリュフの香りが高いフワフワなスープは、冷えた体を優しく温めてくれます。そこにあつあつのキッシュを合わせれば、至福のひと時……。パイはサクサク、中はとろりととろけたキッシュが幸せを運んでくれます。

ランチタイムのお供に、「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」をさまざまな組み合わせで楽しんでみてくださいね。

DATA
「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」Tallサイズ（アイスのみ）
店内利用の場合　620円
持ち帰りの場合　609円

「ストロベリーチーズケーキ」
店内利用の場合　580円
持ち帰りの場合　570円

「トリュフ スープチーノ」Shortサイズ（ホットのみ）
店内利用の場合　500円
持ち帰りの場合　491円

「ベーコンとほうれん草のキッシュ」
店内利用の場合　460円
持ち帰りの場合　452円
(文:栗原 なお)