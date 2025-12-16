「PINGU（TM） SHOP」展開グッズ

　2025年に誕生45周年を迎えたスイス発祥のクレイアニメ『ピングー』の期間限定ショップ「PINGU（TM） SHOP」が、12月18日（木）から、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店7階にオープンする。

■初日はピングーとピンガがお出迎え

　今回オープンする「PINGU（TM） SHOP」は、『ピングー』の原作であるクレイアートを使用したグッズをはじめ、ざまざまなアイテムが並ぶ期間限定のショップ。

　ラインナップには、「トートバッグ」や「ポーチ」、「アクリルキーホルダー」、「缶マグネット」、「ステッカー」など、ピングーたちが日常を彩る商品が展開される。

　また、グッズを3300円（税込）以上購入するとノベルティとして「ショッパー」がもらえるほか、オープン初日の12日18日（木）10時00分にはピングーとピンガがお出迎え予定だ。