京王百貨店 新宿店に「ピングーショップ」誕生！ クレイアートを使用した“トートバッグ”など展開
2025年に誕生45周年を迎えたスイス発祥のクレイアニメ『ピングー』の期間限定ショップ「PINGU（TM） SHOP」が、12月18日（木）から、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店7階にオープンする。
【写真】全部かわいい！ ポーチなど展開グッズ一覧
■初日はピングーとピンガがお出迎え
今回オープンする「PINGU（TM） SHOP」は、『ピングー』の原作であるクレイアートを使用したグッズをはじめ、ざまざまなアイテムが並ぶ期間限定のショップ。
ラインナップには、「トートバッグ」や「ポーチ」、「アクリルキーホルダー」、「缶マグネット」、「ステッカー」など、ピングーたちが日常を彩る商品が展開される。
また、グッズを3300円（税込）以上購入するとノベルティとして「ショッパー」がもらえるほか、オープン初日の12日18日（木）10時00分にはピングーとピンガがお出迎え予定だ。
