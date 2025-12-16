¥ì¡¼¥¹½éÆü¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìICU¤Ë¡Ä3¤Ä¤ÎÆñÉÂ¹ðÇò¤·¤¿25ºÐ½÷À¶¥ÎØÁª¼êàÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹¡ÖÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×
10·î¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¡ÄÇ°´ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë±þ±ç¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡¥ì¡¼¥¹½éÆü¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìÆþ±¡¡Ä¡£»°¤Ä¤ÎÆñÉÂ¤ò¹ðÇò¤·¤¿25ºÐ¶¥ÎØÁª¼ê¤ÎàÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö25ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ°´ê¤Î¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï´¢¹þÆàÆá¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡ÖÉüµ¢¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´¢¹þ¤Ï¡ÖÀ¾Éð±à¤Î1ÆüÌÜ¤ËÀÖ·ìµå¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢½êÂô¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·ì¾®ÈÄ¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤ê2·å¤â¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÇò·ìÉÂ¤òµ¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½êÂô¤ÎÉÂ±¡¤«¤éÀéÍÕ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éICU¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿ôÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹½éÆü¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¡¢ÌÈ±Ö¤È·ì±Õ¤ÎÉÂµ¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÅ·À·ìÀòÀ·ì¾®ÈÄ¸º¾¯À»çÈÃÉÂ(¸åÅ·ÀTTP)¡¢¼«¸ÊÌÈ±ÖÀÍÏ·ìÀÉÏ·ì(AIHA)¡¢ÌÈ±ÖÀ·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É(ITP)¡¢¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÆñÉÂ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹(SLE)¤È¤¤¤¦4¤ÄÌÜ¤ÎÆñÉÂ¤È·ìÀò¾É¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TTP¤Ï·ìÀò¤¬¤Ç¤°×¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë·ì¾®ÈÄ¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£AIHA¤Ï·ì¾®ÈÄ¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¡¢ITP¤ÏÀÖ·ìµå¤òÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹(¸¶Ê¸¥Þ¥Þ)¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£(¢¨¼ÂºÝ¤ÏAIHA¤¬ÀÖ·ìµå¤ÎÇË²õ¡¢ITP¤¬·ì¾®ÈÄ¤Î¸º¾¯¤òÍè¤¿¤¹)¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Þ¤¿Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àè¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Äü¤á¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£