将棋の第51期棋王戦挑戦者決定2番勝負で増田康宏八段が斎藤明日斗六段を下し、2期連続挑戦者となった。

増田との主な一問一答は以下の通り。

――あらためて藤井棋王の印象を。

「王座戦を取られて6冠になりましたが、他のタイトルは全部防衛されている。やっぱり調子は今まで通りというか、とても強い状態なのかなとは思うんですけど。ただ、伊藤匠2冠が勝たれたので、こちらとしても、それに続かなければという気持ちです」

――伊藤2冠の王座戦の戦いぶりは何か参考になる？

「先手番の時の戦い方が相掛かりに終始されてたと思うんですけど、結構序盤でリードというか、藤井さんの研究から外れて、なんかすごい指しやすい展開にうまく持っていった。そういう展開を作まあ作った伊藤さんがうまかった。なので自分もそういった展開に持っていきたいなと考えています」

――結婚後、初のタイトル戦になる。

「今年の9月ぐらいからかなり他の棋戦でもかなり勝てるようになってきたので、そういった意味で、支えてくれる存在っていうのは大きいのかなと思ってます」

――昨年の第3局の千日手局は後手ながら工夫したが。

「後手の作戦はまあまあだったと思うんですけど、ただ先手番の作戦がかなり全体的に消極的だった。王座戦とか見てると伊藤さんとかも先手番でしっかり勝たれてたので、やっぱそうしないとちょっと勝つのは難しいのかなと。後手番の作戦自体はまずまずだったかなと思います」