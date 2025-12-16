タレント久本雅美（67）が、16日放送のフジテレビ系「星になったスターたち」（後7・00）にVTR出演し、今年3月に80歳で死去したフリーアナウンサーみのもんたさんの感涙エピソードを明かした。

今年死去した各界の著名人を、生前の貴重映像や関係者の証言で振り返る特番。久本はみのさんと13年間、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW」のMCとして共演した。

大の酒好きで知られ、銀座の帝王の異名を取ったみのさん。久本は「『ケンミンSHOW』が終わると毎回、スタッフさんを連れて、銀座に繰り出してらっしゃいました」と明かした。「ブランデーがお好きでしたから、金魚鉢くらいの大きさのグラスに、クラッシュアイスをバー入れて」。ジョークをまじえ回顧した。

忘れられない瞬間があるという。それは番組スタッフらと、みのさんの誕生日をお祝いした時のこと。花束やプレゼント、歌でお祝いされると、みのさんは一同に感謝を口にしたという。

「女房がよく言ってたんだ。“あなたの誕生日はみんなが祝ってくれて、ハッピーバースデーっておっしゃってくれるけれども、支えてくださる皆さんにも誕生日があるのよ”って。“だからそこに感謝して、皆さんにハッピーバースデーって伝えるんだよって言われたんだ”って。“皆さん、ありがとう。そして皆さん、生まれてきてくれてありがとう。ハッピーバースデー”っておっしゃった」

みのさんは最愛の妻を亡くしたばかり。それだけに、久本の胸にしみたようだ。「あれ、今思い出しても泣く」と明かし、「“教えてもらったんだよ、奥さんに”って。あの光景は忘れられないですね。常に自分も謙虚であろうとか、周りの人への感謝を忘れちゃいけないなってことを、学ばせてもらった」と、故人をしのんだ。