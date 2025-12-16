ポンドドル一時１．３４２７レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替

　ロンドン午前、ポンド買いが継続している。ポンドドルは高値を1.3427レベルに、ポンド円は207.94レベルに更新。ユーロポンドは安値を0.8756レベルに広げている。

　この日発表された英雇用統計で賃金上昇率の粘着性が示されたことに加えて、英PMI速報値が製造業と非製造業ともに上昇したことなどがポンド買いを誘っている。あすは英インフレ指標が発表される。

GBP/USD　1.3420　GBP/JPY　207.80　EUR/GBP　0.8761