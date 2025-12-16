MAG!C☆PRINCE・大城光、第1子誕生を報告「言葉にならないほどの喜び」
東海地区を拠点で活動するボーイズグループ・MAG!C☆PRINCE（マジックプリンス※以下、マジプリ）の大城光（30）が16日、第1子が誕生したことを報告した。
【写真】「言葉にならないほどの喜び」第1子誕生を報告したMAG!C☆PRINCE・大城光
「ご報告」と題し「このたび、第一子が誕生しました」と報告。「小さな命が無事に生まれてきてくれたことに心から感謝し、言葉にならないほどの喜びを感じています」とつづった。
「新しい環境に戸惑うこともありますが、皆様に支えていただいて日々の活動ができていることへの感謝を忘れず、今後も精進していきます。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします」と結んだ。
マジプリは平野泰新、大城光、永田薫による男性アイドルグループ。愛知・岐阜・三重のイケメンを募集したオーディションで選出され、2015年12月、「絶対☆アイシテル!」でデビュー。24年4月1日よりグループでの音楽活動を休止。現在は、個々での活動に重点を置いている。大城は同年5月に一般女性と結婚したことを所属事務所を通じて発表していた。
