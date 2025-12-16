福岡内定MF福島和毅(神村学園)はU-18日本代表で弾みをつけて夏冬連覇目指す高校選手権へ「チームにいいものを持って帰りたい」
U-18日本代表に選ばれたMF福島和毅(神村学園高/福岡内定)も、夏冬連続と日本一をかけた戦いになる高校サッカー選手権に弾みをつけたい考えを話した。
ゲーム形式の練習でアンカーポジションに入った福島は、山口智監督から具体的なアドバイスを何度も受けていた。「前から追うときに方向付けをしないとというところで自分が入れ替わられてしまったので、そこでアドバイスをもらいました」。
ハイレベルな仲間たちとの練習にも刺激を受けている。そんな中に神村学園からDF中野陽斗(いわき内定)とともに参加。「代表活動でお互いにアピールしていかないと生き残っていけない」。一緒に呼ばれた喜びとともに、危機感も覚えた様子だ。
今季は夏のインターハイを初制覇。プレミアリーグWESTの戦いでも高体連チームでは最上位の5位の成績を残し、冬の高校選手権に向けた士気を高めている。福島も「チームから離れて来させてもらっている。いろいろな強豪国でやれるので個人としても成長して、チームにいいものを持って帰りたい」とすると、「インターハイは優勝できたけど、選手権は別。優勝を目指すんですけど、目の前の一戦一戦を楽しんで、全力で戦って、見ている人が楽しめるサッカーをしたい」と力を込めた。
(取材・文 児玉幸洋)
