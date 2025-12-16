眉村ちあきが、ニューアルバム『AMPLAND PLAN』を2026年4月15日にリリースする。

本作は、CD＋Tシャツ付きの完全生産限定盤A盤、眉村ちあきがYouTubeで定期配信しているまゆむラジオの『AMPLAND PLANスペシャル番組（仮）』を収録したラジオCDが付属される初回生産限定盤B盤、そしてCDオンリーの通常盤という3形態での発売となる。

今回はアルバム発売情報のみ先行で発表。ジャケット写真や収録楽曲などの詳細は後日発表予定だ。

＜眉村ちあき コメント＞

フルアルバムまーたまた作っちゃいました。この一枚に全てを込めたぞ、もうこれ以上ないぞ、と、今回も強く思っています。私はいったい今後どうなっていくんだ？計画的に生きていないのでわかりません。みんなもそうでしょうけど、自分はずっと自分なだけなのに、こんな人だ～とかどんな音楽だ～とか勝手に（良い意味で）印象付いているのが面白い。弾き語りのお姉さんだと思ってくれている人、CMソングの人って思ってくれている人、即興ソングの～って思ってくれている人、MCめっちゃすると思ってくれている人など

嬉しいことですよ何かしらのイメージを抱えてくださるのは！なんか好きに音楽作って何年か経ったらいろんな印象がついちゃいました。しかしこちとらやりたい音楽やりたいようにやってるだけ、全くただ私なだけであります。他は知らん！

この世に同じ人間は一人としていないのウケるな～♪おもしろワールドに生きるわたしとあなたの関係性♪

なんでもいいけど私に付箋を貼らずに適当に聞いて欲しいです。

世界に一人しかいない私から出てきた音楽を、世界に一人しかいないあなたへ。でも曲作りすぎちゃったんで、超厳選した最高級のいくらをお届けします！

