柏21歳FWオウイエ・ウイリアムが契約満了…今季は岐阜にレンタル「より強くなった姿をピッチで証明します」
柏レイソルは16日、FC岐阜に期限付き移籍していたFWオウイエ・ウイリアム(21)との契約が今季限りで満了することが決まったと発表した。
2004年生まれのオウイエは2023年、日体大柏高から柏に加入。1年目は天皇杯1試合、2年目はルヴァン杯1試合の出場にとどまり、今季は岐阜に期限付き移籍していた。岐阜ではJ3リーグ戦14試合に出場していた。
オウイエはクラブを通じて「3年間ありがとうございました。試合に出られない自分にも変わらず声を届けてくれたファン・サポーターの皆さまには、言葉では足りないほど感謝しています。皆さんの応援があったから、どんな状況でもサッカーに向き合い続けることができました。ここで感じた悔しさを必ず力に変えて、結果を出します。より強くなった姿をピッチで証明します。これまで本当にありがとうございました」とコメントした。
