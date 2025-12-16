本日の【上場来高値更新】 テクノフレ、豊田通商など49銘柄
本日の日経平均株価は、米株安を受けハイテク株を中心に売りが優勢となり、前日比784円安の4万9383円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、期中3度目の増額で今12月期営業73％増益を見込むテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を引き上げた豊田通商 <8015> [東証Ｐ]、三井物産 <8031> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4318> クイック 東Ｐ サービス業
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7283> 愛三工 東Ｐ 輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9467> アルファＰ 東Ｇ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
