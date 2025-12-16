

本日の日経平均株価は、米株安を受けハイテク株を中心に売りが優勢となり、前日比784円安の4万9383円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、期中3度目の増額で今12月期営業73％増益を見込むテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を引き上げた豊田通商 <8015> [東証Ｐ]、三井物産 <8031> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業

<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業

<1941> 中電工 東Ｐ 建設業

<1961> 三機工 東Ｐ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業



<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学

<4318> クイック 東Ｐ サービス業

<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品

<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業

<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<6250> やまびこ 東Ｐ 機械

<6455> モリタＨＤ 東Ｐ 輸送用機器

<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業



<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業

<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業

<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7283> 愛三工 東Ｐ 輸送用機器

<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ 東Ｇ 輸送用機器

<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業

<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<7988> ニフコ 東Ｐ 化学

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業



<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業

<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業

<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業

<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業

<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業

<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業



<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業

<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9467> アルファＰ 東Ｇ 情報・通信業

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業

<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業

<9948> アークス 東Ｐ 小売業





株探ニュース

