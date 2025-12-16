　本日の日経平均株価は、米株安を受けハイテク株を中心に売りが優勢となり、前日比784円安の4万9383円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は49社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、期中3度目の増額で今12月期営業73％増益を見込むテクノフレックス <3449> [東証Ｓ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を引き上げた豊田通商 <8015> [東証Ｐ]、三井物産 <8031> [東証Ｐ]など。そのほか、ニチアス <5393> [東証Ｐ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2327> ＮＳＳＯＬ　　東Ｐ　情報・通信業
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業

<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6455> モリタＨＤ　　東Ｐ　輸送用機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7283> 愛三工　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　東Ｇ　輸送用機器
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業

<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9028> ゼロ　　　　　東Ｓ　陸運業

<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9467> アルファＰ　　東Ｇ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9744> メイテックＧ　東Ｐ　サービス業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業


株探ニュース