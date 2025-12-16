NCT WISH、プロフィールを大公開 ジェヒの特技にツッコミさく裂 ENHYPEN＆HANAも登場
6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、17日深夜放送のTBS『よるのブランチ』（深0：26）に出演する。
【写真】サインしながら…特技のリフティングを披露するサクヤ
VTRでは何度も同番組に出演してきたNCT WISHだが、スタジオゲストとして登場するのは今回が初めてとなる。NCT WISHのパーソナルな部分をもっと知るため、メンバーのプロフィール帳を大公開。サクヤは特技のリフティングをサインをしながら初披露する。さらに、ジェヒの特技披露では、ミキ・昴生のツッコミがさく裂する。
ほかにも、『よるブラ』チームとNCT WISHチームに分かれて実施した「今年SNSでバズったゲーム」対決では、韓国で人気沸騰中の「いちごバナナりんごゲーム」と、SNSで話題の「ホイットニー・ヒューストンチャレンジ」の２つのゲームで競い合う。スタジオが爆笑に包まれた、珍プレー連発となる。
「よるブラＺ世代ニュース」では、７人組グローバルグループ・ENHYPENのJUNGWON、JAY、JAKEが登場する。クリスマス目前の今だからこそ知りたいお家で楽しめるおすすめパーティーグッズを実際に体験しながらリポートする。さらに、大人気韓国スイーツ店のクリスマス限定メニューをかけたパーティーゲームにも挑戦。ゲームにクリアしてご褒美スイーツを食べることができるのか。
そして、今年鮮烈なデビューから大ブレイクを果たした７人組ガールズグループ・HANAに単独インタビューを実施。“デビューして変わったこと”を語る。
