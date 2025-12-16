【ニューヨーク＝金子靖志】台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を巡り、中国の傅聡（フーツォン）国連大使が１５日の安全保障理事会の会合で「アジアと世界の平和に深刻なリスクをもたらす。軍国主義の再燃を許してはならない」と日本を非難し、撤回を要求した。

中国は国連の舞台で日本批判を繰り返しており、日本が逐次反論している。

１５日の会合は次期事務総長に求める役割について協議する場だった。傅氏は突如、議題を無視する形で日本批判を展開した。

日本の山崎和之国連大使は、「国連の将来に向けた議論を害し、不適切だ」と批判。日本は専守防衛が基本で、中国側の指摘は誤っていると反論し、「意見の相違は対話で解決されるべきだ」と強調した。

中国は１１月半ばの国連総会の会合でも、話し合いのテーマとは無関係にもかかわらず、高市氏の答弁を「極めて危険だ」と主張して、発言の撤回を要求した。その後２度にわたってアントニオ・グテレス事務総長宛てに抗議の書簡を送付し、「日本は再軍備を進めている」などとして全加盟国に警戒を呼びかけた。

日本側はそのたびに「日本は戦後、一貫して国際社会の平和と繁栄に貢献してきた」と反論し、対話による冷静な対応を呼びかけている。