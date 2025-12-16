8月に元「BE:FIRST」の三山凌輝と結婚を発表し、大きな注目を集めた女優の趣里。最近はテレビでの露出が減っていたが、結婚後初めて姿を見せ、注目を集めている。

発端となったのは、12月14日に芸能事務所「トップコート」の公式YouTubeチャンネルが投稿した動画。菅田将暉や松坂桃李、中村倫也など人気俳優が在籍する同事務所は11月1日で創立30周年を迎えた。今回の動画は、周年を記念したものだった。

「ファンや仕事関係者とのつながりに対する感謝の思いを表明するため、所属タレントによるリレー形式のスペシャルムービーでした。トップバッターの木村佳乃さんから順番に、30周年のロゴを受け取り、次の人にパスするような演出で、趣里さんは清野菜名さんの次にカメラに映り、笑顔を見せていました」（スポーツ紙記者）

趣里はメガネをかけ、ロゴを放り投げるような動作をするなど、リラックスした様子だった。トップコートの所属タレントによるスペシャル動画だったが、Xでは

《元気ハツラツなかわいい趣里ちゃん》

《趣里ちゃんの弾けた笑顔が最高！》

《元気そうで良かった！》

など、趣里の登場に安堵するような声があがっている。

趣里は8月に三山と結婚し、9月に第一子を出産するなど、私生活で大きな変化があった。一方で、仕事では、その動向が注視されていた。

「2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを務めた趣里さんですが、2024年10月の主演ドラマ『モンスター』（カンテレ制作、フジテレビ系）を最後に、ドラマに出ていませんでした。近年は、1年に2〜3本の連続ドラマに出ることも多かっただけに、2025年はテレビ露出がなく、SNSでは心配する声もあがっていたのです。

また、文書で結婚や出産報告をすることはあったものの、趣里さんが最後にInstagramに近影写真を投稿したのは2025年3月でした。今回の動画で、結婚後初めて、元気そうな姿を見せたため、安心するファンもいたようです」（芸能記者）

夫である三山は11月にBE:FIRSTを脱退し、12月13日に東京の吉祥寺にパスタ店「親父のあんかけパスタ、」をオープンするなど、新たな仕事を始めている。趣里も、女優として復帰する準備が進んでいるようだ。

「12月9日の『フライデーデジタル』で、趣里さんが2026年公開の映画『踊る大捜査線N.E.W.』に出演すると伝えられたのです。同誌には、12月初旬におこなわれたロケに参加する趣里さんの写真も掲載されており、9月の出産発表後、約2カ月足らずでスピード復帰することになります。初めての子育てをしながら、無理のない範囲で女優業を再開していくのでしょう」（同前）

1児の母になり、趣里はどんな演技を見せるのか。