女優の浅田美代子が12月15日、Instagramを更新。“個性的”な女子会ショットを披露し、話題となっている。

浅田は《昨日はMEGUMIと内田也哉子ちゃんと女子会？ 美味しい食事と楽しいおしゃべり あっという間の時間でした〜〜》とつづり、女優のMEGUMIと、亡くなった内田裕也さん、樹木希林さんの娘でエッセイストの内田也哉子とのスリーショットを公開した。

Instagramのコメント欄には

《ミヨちゃんずっと変わらないですね。いつまでも可愛いです。すごい3人ですね。一人一人みんな個性的で女子会楽しそう。》

《生き方の真っ直ぐな御三方 素敵な三人の話す女子トークが気になります 皆さん本当にお綺麗で、女性の憧れの存在だと思います》

《美代子さん、お美しいです みなさん、綺麗で憧れます 美代子さんの横に樹木希林さんが座っておられたのかな〜》

などの声があがっている。

芸能担当記者が言う。

「浅田さんとMEGUMIさんは“美容仲間”です。2人は2019年公開の映画『くもり ときどき 晴れ』（板橋基之監督）で母娘役で共演し、以来、プライベートで食事に行く関係となりました。MEGUMIさんは、美容法について解説した本がベストセラーとなり、2024年5月に自らがプロデュースするスキンケアブランド『Aurelie.』（オレリー）を立ち上げるなど、美容へのこだわりが強く、美容情報などを浅田さんに教えたりしているようです」

また、浅田は内田さんの母・樹木希林さんとも親しい関係だった。

12月13日放送の、和田アキ子がパーソナリティを務めるラジオ番組『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』（ニッポン放送ほか）にゲスト出演した浅田は、樹木さんとの運命亭な出会いを回顧した。1973年に大ヒットドラマ『時間ですよ』（TBS系）でデビューした浅田は、新人オーディションで役を勝ち取ったのだが、ドラマの共演者でオーディションに立ち会っていた樹木さん（当時の芸名は悠木千帆）について「『この人、変でおもしろい』と思って、ずっと金魚のフンみたいに一緒にいました。もうランチも何も。それからの仲だったんで」と、出会いを懐かしんでいた。

「浅田さんと樹木さんはプライベートでもよく旅行するほど仲がよかったようで、樹木さんが亡くなるまで、公私にわたり樹木さんにかわいがられていました。樹木さんは2018年9月に亡くなりましたが、2019年6月に公開された映画『エリカ38』（日比遊一監督）は、樹木さんが浅田さんを主演にすえて企画したもので、劇中では浅田さんが演じる女性詐欺師の母親役で出演しています」（同前）

女子会では美容や樹木さんの話題で盛り上がったのかもしれない。