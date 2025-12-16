クリスピー・クリーム・ドーナツ、「日本上陸20周年記念企画」が始動
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、2026年12月15日の日本上陸20周年に向け、2025年12月15日からアニバーサリーイヤーを開始した。
アニバーサリーイヤー「Let’s DOughnut!」
テーマは「Let’s DOughnut!」で、1年間を通じてJoyを届けるさまざまな企画を展開するという。
アニバーサリー初日の12月15日には、全国5カ所(北海道、東京、名古屋、大阪、福岡)で、人気商品「オリジナル・グレーズド ダズン」を配布する「ドーナツドロップ」を実施。1会場200ダズン、合計12,000個のドーナツを配布し、20周年の幕開けを祝った。東京会場では、日本1号店があった新宿サザンテラスでミニ発表会も行われた。
あわせて、これまで日本で発売された1,000種以上の商品から復刻ドーナツを選ぶ「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票2026」もスタート。第1弾のWEB投票は12月15日10:00から特設サイトで開始され、投票で選ばれた上位5商品が20周年期間中に復刻販売される予定だという。
