¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£¶Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë£²¼ïÎà¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë­¤«¤Ë¡£¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï½é²ó¤Ç£³£²ËüËç¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿¡£°õºþËç¿ô¤Ïµ­Ï¿¤¬»Ä¤ë¤³¤Î£±£°Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤Ëç¿ô¡£º£¸å¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤ËÇÛÁ÷¤µ¤ì¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÁ´¹ñ¤Ç·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡²ñ¸«¤·¤¿ÎëÌÚµ®»Ò¹­ÊóËÜÉôÄ¹¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë­¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢À¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çºé¤­¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ³°¸ò¤ò¡×¤Ê¤É¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡Ö¤è¤¯¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤Ï¡ØÆüËÜ¤ò¡Ù¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ØÆüËÜÎóÅç¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¤È¤·¤Æ¤Î¹­¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÎÎÅÚ¡¢ÎÎ³¤¡¢ÎÎ¶õ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡£²¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á£±Ëç¤ÏÀÖ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ®»Ò»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¡¢ÁíºÛ¤Î¤¿¤®¤ë¾ðÇ®¤ÈÉÔÆ°¤Î·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼»£±Æ¤òÀè·îËö¤ËÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡µ®»Ò»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬´°À®¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ê¤¬¤éÂç¤­¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ïµ®»Ò»á¤Ë¡Öµ®¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤·¤¿¤Í¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤â¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£