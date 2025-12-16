サントリーは、「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー桜樽ブレンド」を2026年2月10日から全国で数量限定発売します。また、「同〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド〉スーペリア」「同〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー」のパッケージをリニューアルし、2026年2月上旬以降順次、全国で新発売します。

「山崎蒸溜所貯蔵梅酒」シリーズ

記事のポイント 「山崎蒸溜所貯蔵梅酒」シリーズから、桜樽で貯蔵した春らしい梅酒が限定発売されます。パッケージやラベルは桜をイメージしたピンク色で華やかな仕上がり。ギフトにも最適です。

サントリーウイスキー発祥の地である山崎蒸溜所で、ウイスキーの熟成に使用した古樽で貯蔵した「山崎蒸溜所貯蔵梅酒」シリーズは、樽由来の華やかな香りと深いコクが人気となっています。

今回、「山崎蒸溜所貯蔵梅酒」シリーズから「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー桜樽ブレンド」が限定発売されます。

「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー桜樽ブレンド」

中味は、ウイスキーの熟成に使用した桜樽で貯蔵した梅酒に、モルトウイスキーをブレンドして仕上げられています。梅酒の芳醇な味わいに、桜の華やかな香りと上品な余韻やモルトウイスキー由来の厚みが重なることで、リッチな飲みごたえを楽しめます。

パッケージは、桜の花びらが舞うシーンを濃淡のあるピンクで印象的に描いたデザインに仕上げられています。

また、合わせて定番品もリニューアル。中味はそのままに、「山崎蒸溜所」の文字や「ウイスキー樽」のアイコンの視認性を高めることで、山崎蒸溜所でウイスキー樽に貯蔵した梅酒であるという独自価値を訴求しています。

「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド〉スーペリア」「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー」

「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー桜樽ブレンド」 ■パッケージ：750ml瓶 ■品目：リキュール ■アルコール分：18％ ■価格：7000円（税別）

