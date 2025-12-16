ヘラヘラ三銃士、メンバー全員が既婚者に 発表に反響続々「おめでたい」「お幸せに」
【モデルプレス＝2025/12/16】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりん（32）が12月16日、豊洲PITにて行われたライブ「ヘラヘラ大感謝祭〜今年最後の大騒ぎ2025〜」で結婚を生報告。メンバー全員が既婚者となり、SNS上では反響が寄せられている。
【写真】結婚発表の32歳美人YouTuber、お相手との出会い明かす
同日、ありしゃん、まりなとともにグループのYouTubeチャンネルでも動画を公開したさおりんは「私、結婚いたしました！」と左手薬指に光る指輪を見せながら結婚を報告。お相手との出会いはアイドル活動を辞め、ヘラヘラ三銃士としての活動を始めるまでの空白期間だったとし、名前や顔を出す予定はないと説明した。
まりなは2023年8月30日、一般男性との結婚を発表。ありしゃんは、2024年12月22日に年下の一般男性との結婚を報告しており、今回の発表をもってメンバー全員が既婚者となった。SNS上では「ヘラヘラ全員結婚おめでたい！」「幸せオーラ溢れてる」「全員お幸せに」「もっともっと幸せになってください！」「みんな幸せそうで嬉しい！」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の32歳美人YouTuber、お相手との出会い明かす
◆さおりん、結婚発表
同日、ありしゃん、まりなとともにグループのYouTubeチャンネルでも動画を公開したさおりんは「私、結婚いたしました！」と左手薬指に光る指輪を見せながら結婚を報告。お相手との出会いはアイドル活動を辞め、ヘラヘラ三銃士としての活動を始めるまでの空白期間だったとし、名前や顔を出す予定はないと説明した。
◆ヘラヘラ三銃士、メンバー全員が既婚者に
まりなは2023年8月30日、一般男性との結婚を発表。ありしゃんは、2024年12月22日に年下の一般男性との結婚を報告しており、今回の発表をもってメンバー全員が既婚者となった。SNS上では「ヘラヘラ全員結婚おめでたい！」「幸せオーラ溢れてる」「全員お幸せに」「もっともっと幸せになってください！」「みんな幸せそうで嬉しい！」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】