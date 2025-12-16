眉村ちあきが2026年4月15日、8thアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースすることが発表となった。これは本日12月16日、横浜赤レンガ倉庫で開催された＜エアトリ presents 毎日がクリスマス2025＞のステージにて、眉村ちあきからのクリスマスプレゼントとしてアナウンスされたものだ。

前アルバム『うふふ』リリース(2024年11月発表)以降、楽曲制作やライブ活動に加え、国内外アーティスト作品へのコラボレーションを通じて、ボーカリスト／シンガーとして“歌うこと”に向き合い続けた2025年。その中で表現力や、作曲・作詞・編曲などクリエイティヴもさらなる進化を遂げたという。すべての経験を糧に2026年、パワーアップした眉村ちあきの最新作『AMPLAND PLAN』の完成だ

リリースは3形態。CD＋Tシャツ付きの完全生産限定盤A盤、眉村ちあきがYouTubeで定期配信しているまゆむラジオの「AMPLAND PLANスペシャル番組 (仮)」収録ラジオCDが付属する初回生産限定盤B盤、そしてCDオンリーの通常盤となる。ジャケット写真や収録楽曲などの詳細は後日改めて発表される予定だ。

以下にアルバムに関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

Message from 眉村ちあき

「フルアルバムまーたまた作っちゃいました。

この一枚に全てを込めたぞ、もうこれ以上ないぞ、と、今回も強く思っています。

私はいったい今後どうなっていくんだ？計画的に生きていないのでわかりません。みんなもそうでしょうけど、自分はずっと自分なだけなのに、こんな人だ〜とかどんな音楽だ〜とか勝手に(良い意味で)印象付いているのが面白い。弾き語りのお姉さんだと思ってくれている人、CMソングの人って思ってくれている人、即興ソングの〜って思ってくれている人、MCめっちゃすると思ってくれている人など

嬉しいことですよ何かしらのイメージを抱えてくださるのは！

なんか好きに音楽作って何年か経ったらいろんな印象がついちゃいました。

しかしこちとらやりたい音楽やりたいようにやってるだけ、全くただ私なだけであります。他は知らん！

この世に同じ人間は一人としていないのウケるな〜♪

おもしろワールドに生きるわたしとあなたの関係性♪

なんでもいいけど私に付箋を貼らずに適当に聞いて欲しいです。

世界に一人しかいない私から出てきた音楽を、世界に一人しかいないあなたへ。

でも曲作りすぎちゃったんで、超厳選した最高級のいくらをお届けします！」

◆ ◆ ◆

■8thアルバム『AMPLAND PLAN』

2026年4月15日発売

予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL

【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】6500円(Tax in)

【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋ラジオ音源収録CD)】4500円(Tax in)

【通常盤 (CD)】3500円(Tax in)

※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定

※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定

※CDの収録内容は全形態共通



●早期予約特典：証明写真風ステッカー

予約期間：12/16(火)20:30〜2026/2/15(日)23:59

※ランダムで10名に眉村ちあきが実際の証明写真機で撮影した1点ものの限定証明写真をプレゼント

●店舗別予約・購入者特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA

・楽天ブックス：缶バッチ

・セブンネットショッピング：トート型エコバック

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他お店：ポストカードB

※対象店舗は後日トイズHPに記載

※先着特典となり、なくなり次第終了となります。お早めのご予約をお願いいたします。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。

※ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きません。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、セブンネットショッピングでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

