“ワンツーコーデ”→ 即こなれる！【niko and ...】大人に似合う♡「主役級セーター」

いつもシンプルなワンツーコーデになりがちで、地味見えしている気がする……。そんな悩みを解決したい大人女性は、一点投入でこなれ見えが狙える柄物のトップスにトライしてみて。今回編集部が見つけたのは、【niko and ...（ニコアンド）】から登場している主役級セーター。牧場をテーマにした柄や存在感のあるロゴなど、1枚で着映えしそうなトップスをピックアップしました。

顔まわりがパッと華やぐ牧場柄セーター

【niko and ...】「ジャガードZIPニットプルオーバー」\8,000（税込）

牧場をモチーフにした、牧歌的な雰囲気漂うセーター。ネイビー・グレー・アイボリーの3色展開でそれぞれ柄が異なり、思わずイロチ買いしたくなるかも。華やかな柄が存在感を放ち、シンプルなワンツーでもこなれ見えが狙えます。ハーフジップで首元のアレンジが楽しめるので、マンネリになりにくいのが嬉しいポイント。1枚でゆるっと着こなしたり、タートルネックをレイヤードしたり、幅広い着こなしが楽しめそうです。

1枚で主役に！ 存在感のあるロゴ入りセーター

【niko and ...】「てぃらラグランニットプルオーバー」\7,000（税込）

フロントのロゴデザインが印象的で、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えるセーター。さり気ない配色デザインも、コーデのワンポイントになるかも。ゆるっとヒップまで隠れるビッグシルエットのため、こなれ見えしながら体型カバーも期待できます。ボトムスは細身のスカートやパンツでメリハリをつけて、大人っぽく仕上げるのが垢抜けのポイント。

writer：Emika.M