娘のおままごとを見て絶句！「ウソでしょ」SNSに『偽りの映え料理』を投稿していた母が反省したワケ

皆さんは、どうやってやりくりしているんだろうと気になるご家庭はありませんか。同じ子育て世代で、時間の使い方も似ているのに、SNSには豪華な食事がたくさん……。今回は、筆者の友人A子が体験した、憧れのママ友とのエピソードをお届けします。

私と同じ専業主婦

A子のママ友のN子は30代の専業主婦。

SNSにアップされる食卓写真は驚くほど豪華で、フォロワーからは「料理上手なママ」「センス抜群！」と絶賛されていました。

テーブルいっぱいに並ぶローストビーフ、手が込んだ前菜、彩り豊かな副菜の数々……。



A子も同じ専業主婦ながら、毎日の生活で手いっぱい。こんな食事をどうやって作っているのだろうとN子を尊敬していました。

豪華なSNSの裏では……

N子は、料理が嫌いなわけではないのですが、写真映えする料理を作るには時間が足りない。



しかし、豪華な食事の投稿を続けなければフォロワーが減ってしまう……。

そこで彼女は、デパ地下惣菜を、手作り風に盛り付けるテクニックを編み出したのです。



ちょっと高めのデパ地下で総菜を複数購入し、自宅でオシャレな皿に盛りつけ、野菜を少し添え、ソースをかけ直し、手作りっぽさを演出。



それをライトを調整し写真に撮れば、まるで手間暇かけた料理に見えるというものでした。

N子は、生活を偽ってでも、SNSでキラキラ食卓を投稿し、承認欲求を満たさずにはいられなくなっていたのです。

子どもの行動から気付かされるなんて思いもしなかった

ある日、保育園で「おうちのごはんを再現してみよう！」というおままごと参観がありました。



N子は「うちの子はどんな料理を並べるんだろう？」とワクワクしながら見に行きました。



娘が、「今日はどの組み合わせにしようかな～」とママの真似をしてキッチンセットを触っている姿に、最初はN子も他の家族と同様に微笑ましく思っていました。