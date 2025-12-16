【スマホ操作できる手袋】で、利便性と防寒を両立！

寒さが厳しくなってくると、手袋が欠かせませんよね。でも手袋をしていると、スマホが操作できず不便なんてことも。そこで装着したままでもスマホが扱える手袋を人気ショップにリサーチ。デザイン性と機能性を両立したタイプが揃いました。

【ファーストハンド】さりげないライン配色がポイントの、アルパカ混ニットグローブ

「アルパカ混 バイカラー ニットグローブ」各\4,950

アルパカ混の上質な糸を使用した暖かなニットグローブは、ラインで入った配色がさりげないアクセント。シャツやニットの袖の下に取り入れれば、防寒性を高めるだけでなくスタイリングのポイントに。

【レイ ビームス】ロンググローブ、ショートグローブ、アームウォーマーの3WAY

「3way ロング グローブ」各\6,050

バイカラーが目を惹くロング丈グローブ。手首部分のボタンを外せば、ショートグローブ、アームウォーマーとしても使える3WAY。指先から肘上までを優しく包み込む防寒性と、いつものスタイルに新鮮な華やかさをプラスするファッション性を両立しています。親指と人差し指は指先が出せ、装着したままスマホの操作も可能。

【アーバンリサーチ】ウールコートに合わせやすいカラーのシンプルデザイン

「別注 Open long Cuff Glove」各\8,360【ウィリアム ブラントン ハンド ニット×アーバンリサーチ】

スコットランドのニットブランド【ウィリアム ブラントン ハンド ニット】に【アーバンリサーチ】が別注したハンドウォーマーは、ウールコートに合わせやすいカラーを意識。ロングリブは隙間からの冷たい風の侵入を防ぎ、暖かさが続きます。親指と人差し指の開き、スマートフォンの操作がしやすいのもポイント。

【ビームス ボーイ】カラフルなフェアアイル柄がポイント

「フェアアイル グローブ」\5,940【ロバート マッキー】

1845年スコットランドで設立された帽子・スカーフのメーカー【ロバート マッキー】に【ビームス

ボーイ】が別注した手袋が今年も登場。ブラウン系のカラーをベースに、ほっこりとしたフェアイル柄の配色が可愛い。

【スメリー】長さのアレンジができる、肘まで暖かな2WAYロンググローブ

「2WAYホールタッチグローブ」各\3,190

伸縮性のあるリブニットのロンググローブは、手首部分を折ってショートに、伸ばして袖口からの冷気を防ぐロングにもなる2WAY。親指と人差し指の先にはスリットが入り、指先を出せるため、手袋を着けたままでもスマートフォンの操作が行えます。

【ビームス ボーイ】量感のあるフェイクファーがコーデのポイントに

「フェイクファー ミトン」各\6,600

指先がすぐに出せ、ユーザビリティにも配慮された毎年大人気のミトン。ボリュームのあるフェイクファーがコーディネートのアクセントにも。

【シップス】コーデしやすいグレーとブラウンの2色を展開するボリュームミトン

「フェイク ファー ミトン」各\5,500

コーディネートのポイントになる、ボリューム感のあるフェイクファーミトン。どんなアウターにも合わせやすいグレーとブラウンの2色展開。フィンガーレスになるため、防寒性と実用性を兼ね備えています。

【レイ ビームス】ニットとファーを組み合わせたフィンガーレスグローブ

「フェイクファー グローブ」各\6,600

リアルファーのような先染めファーが存在感を発揮するフィンガーレスのグローブ。手首のリブニットは、折り返さずに伸ばすことも可能です。

スマホを操作できる手袋は、今の時代の真冬の必需品。お気に入りを見つけて、手元に寒さを寄せ付けないで。

※価格はすべて税込みです