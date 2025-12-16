日本ハムは１６日、２６年２月に開催される「２０２６年日台野球国際交流試合」に出場することを発表した。台北市内で合同記者会見を行い、木田優夫ＧＭ代行、野村佑希内野手が出席した。

野村は、「今回、また台湾で試合ができることになり、とても嬉しく思います。チームメートの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手も孫易磊（スン・イーレイ）投手も素晴らしいピッチャーです。台湾には、良いピッチャーが多いので対戦できることを楽しみにしています。次に台湾に来た時にはさつまいもボールを食べてみたいです。台湾のファンの皆様に面白い試合を見せたいと思いますし、ファイターズとしても、いい試合ができるように全力で頑張ります」とコメントした。

交流試合にはソフトバンクも参加し、同２５日に台湾・中信、同２６日に台湾代表と、日本ハムは同２７日に台湾代表と、同２８日に台湾・味全（いずれも台北Ｄ）と対戦する。

日本ハムは今年３月にも台湾遠征を行い、台北Ｄで台湾・統一、中信と試合を行っていた。チームには、台湾代表候補の古林睿煬、孫易磊の両右腕が在籍しており、敵軍として対戦する可能性がある。