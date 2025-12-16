タレント・グラビアアイドルの清水あいりが15日、自身のインスタグラムを更新。セクシーすぎる空手着の着こなしを披露した。



【写真】隙だらけの道着姿！

清水は「いつかの空手着 いつかお家にサンドバッグ置くのが夢です…」と題して、道着に帯を締めた写真を公開した。清水は琉球空手の初段を持つ実力者。段位を示す黒帯をぎゅっと結び、胸元だけ緩く着こなした姿を披露した。



自慢のグラマラスボディをチラッとのぞかせる隙だらけの着こなしに「空手着ってこんなエロかったでしたっけ？」「私が人間サンドバッグになります」「童貞を殺す空手、もっと見たいな～」とファンからも大好評を得ていた。



清水は抜群のスタイルでグラビアアイドルとして活動する傍ら、タレントとしても活躍。「童貞を殺す空手」や「関西弁あいうえお」などのセクシーな持ちネタでバラエティーでも爪あとを残している。2024年7月には一般男性と結婚したことを明かし、「人妻になっても何も変わらず誰かには需要がある限りしつこくてもずっとやり続けます」とユーモアたっぷりに芸風は変えないことを宣言している。



（よろず～ニュース編集部）