ºå¿ÀÍ¥¾¡Î¹¹Ô¡¡2005Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¡¼¤â»²²Ã¡¢2003Ç¯¤ÏÆîÈ¾µå¤Ø¤Î¹ë²Ú¥Ä¥¢¡¼
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Ï16Æü¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤ØÌó1½µ´Ö¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤ÆÁíÀªÌó380¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î2023Ç¯¤ÏÁíÀª345¿Í¤¬»²²Ã¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Î®¹Ô¸ì¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æà¥¢¥ìÎ¹¹Ôá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÈÆ±¤¸¥Ï¥ï¥¤¤ÇÌó1½µ´Ö¡£½ÐÈ¯»þ¤Ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è1Ç¯´Ö¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1½µ´Ö¤Ï¼çÌò¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í°ÕµÁ¤Ê1½µ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Î2005Ç¯¤â¥Ï¥ï¥¤¤À¤Ã¤¿¡£12·î10Æü¤«¤é5Çñ7Æü¤Ç¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Þ¥¦¥¤Åç¤«¤é¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¹ÔÄø¡£ÅþÃå¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌóÊÝÎ±¤Î¤Þ¤Þ»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö·ÀÌó¹¹²þ¤ÇÆ¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥È¥é¥Ã¥¡¼¤È¥é¥Ã¥¡¼¤â»²²Ã¡£ËÒÅÄµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬¿Í¤«Æ°Êª¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡2003Ç¯¤ÏÀÖÆ»¤ò±Û¤¨¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤ò½ä¤ë9Æü´Ö¤Î¹ë²ÚÎ¹¹Ô¡£¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢µ¡Æâ¤Ç¤â¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤ÎÍ¥¾¡¥±¡¼¥¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£