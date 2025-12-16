畑芽育、ドラマ『終活シェアハウス』で共演した城桧吏の人柄に感動「なんてピュアでいい子なんだろう」

12月15日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、出演ドラマ「終活シェアハウス」(NHK)でダブル主演を務めている城桧吏とのエピソードを明かした。

【関連】畑芽育、乃木坂46卒業の久保史緒里にラブコール「ぜひ一緒にお喋りしたい」

放送内で、畑は、城について、「19歳ながらもう本当に頼もしく、立派でいらっしゃって」「19歳の等身大の無邪気さもあり」と切り出した。

続けて、「年下の役者さんと共演することってほとんどなかったから、そうやって子犬のように『芽育さん芽育さん！』っていつも話しかけてくれる城さんはすごく可愛らしかったし、“なんか弟がいたらこんな感じなんだろうな”とか思いつつ。本当に、楽しい3ヶ月を私に過ごさせてくれた大事な役者仲間って感じなんだけど」とコメント。

また、畑のクランクアップで城が号泣していたとしつつ、「『なんでそんな泣いてんの？』って言ったら『本当に芽育さんと共演できてよかったです』って」「私もなんかそれ見てもらい泣きしちゃって。なんてピュアでいい子なんだろう」「数年後会ったときに、『あーお疲れ様です』とか言って私のことを冷たくあしらってきたりしたら私泣いちゃう！っていうぐらい、もう母性をだいぶくすぐられましたね」と明かしていた。