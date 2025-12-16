金融事務・管理職40代男性「昇進と業績好調で大幅アップ」2025年冬ボーナスの使い道
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：40代男性
同居家族構成：本人、妻、長男
住まいの地域：北海道・東北地方
職種：管理職（役職付き）
雇用形態：正社員
勤務年数：1〜5年
現預金：1100万円、リスク資産：なし
「冬ボーナスは60万円。昨年よりも増えた」今回の投稿者は、北海道・東北地方にお住まいの40代の男性。「金融事務の管理職」として、現在の職場で勤務して「5年未満」だと言います。
2025年の冬ボーナスについてはすでに「受け取った」そうで、手取りで「60万円」。金額は例年と比べて「増えた」とのこと。
その理由として「昇進により、業績も上がったので大幅アップしました」と語っています。
ちなみにここ4年の冬ボーナスの推移は手取りで「2024年は20万円、2023年は30万円、2022年は40万円、2021年は50万円」と昨年まで減額傾向にあったものの、今年は大きく引き上げられたようです。
「ボーナスは老後資金と教育費のために貯金します」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。その理由については「週休二日制なので満足しています」とコメント。
むしろ「仕事量に対して、ボーナス額が多いので申し訳なさを感じる」ことさえあると言います。
今回のボーナスは「貯金」に回し、主に「老後資金と教育費の確保」に充てる予定とのこと。収入は増えているものの「今年は旅行1回のみにする予定」とあり、財布のひもを緩めるつもりはない様子です。
最後に、「ボーナスはあるに越したことはないが、このご時世なので運用して、いかに老後資金を貯めることができるかはとても重要です」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)