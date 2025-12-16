「なんて素敵な夫婦」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田とのデートVlog公開！ 「人生成功してて羨ましい」
モデルの近藤千尋さんは12月15日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんとのデートVlogを公開し、反響を呼んでいます。
【動画】近藤千尋＆ジャンポケ太田のデートVlog
ファンからは「なんて素敵な夫婦」「理想の夫婦」「愛が溢れていますね」「デートvlogかわいすぎる」「人生成功してて羨ましいです」「ちぴちゃんおめでとう」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「愛が溢れていますね」近藤さんは「久しぶりのデート」とつづり、1本の動画を公開。互いの誕生日を祝うためのデートだったようで、バースデープレゼントを選び合ったり、天ぷらやケーキを食べたりしています。2人ともとても楽しそうです。
「不意打ちすぎて涙腺崩壊」同日の別の投稿では「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場 不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と、サプライズを受けたことを明かした近藤さん。太田さんと3人の娘と撮影した家族ショットも公開しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
