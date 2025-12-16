長期休みに行きたい「静岡県の穴場秘境」ランキング！ 2位「寸又峡・夢の吊り橋」、1位は？ 【2025年調査】
新年を迎え、これからの一年をどう過ごすか思いを馳せるこの季節。人混みを避け、静かに自分と向き合える非日常的な空間は、新しいスタートを切るための英気を養うのに最適です。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたい「静岡県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「秘境感と非日常を存分に味わえそうだから」（40代男性／福岡県）、「自然に囲まれており、エメラルドグリーン色がとても綺麗なため。また、涼しい環境でのハイキングが好きであるため」（20代女性／東京都）、「吊り橋からの景色を眺めながら、ソワソワしながら歩きたい」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「名前を聞いたことがないため、穴場感があるのかなと思うし、温泉に行って癒されたいから」（30代女性／神奈川県）、「日常生活を忘れて静かに温泉に入りたいから」（40代女性／長野県）、「紅葉が綺麗で人が少なくゆっくりできます」（50代男性／大分県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：寸又峡・夢の吊り橋／80票寸又峡・夢の吊り橋は、榛原郡川根本町にある、長さ約90m、高さ約8mの吊り橋です。橋の下にはエメラルドグリーンに光る湖面が広がり、スリルと息をのむような絶景を楽しめます。特に晴れた日の湖水の色は神秘的と評判。山深く、秘境感を感じられるスポットとして高い人気を集めました。
1位：梅ヶ島温泉郷／86票梅ヶ島温泉郷は、静岡市葵区、安倍川上流にある開湯1700年の古湯。あの武田信玄の隠し湯としても伝わる名湯で、源泉かけ流しの温泉宿が点在し、移り行く四季の自然の中で心静かに湯治ができます。都心から遠い山奥の秘境だからこそ、日々の騒がしさを忘れ、心と体をリセットしたいという人たちから支持を集めました。
