東京都は、臨海副都心エリアの進出事業者と協働して、来訪者がエリアを回遊しながら楽しめるまちづくりを進めている。この一環として、12月4日から27日まで、まち全体が光に包まれるイルミネーションイベント「LIGHT WALK ODAIBA」を実施している。12月14日には、日本発の世界的ファッションブランド「ANREALAGE（アンリアレイジ）」とコラボして、光とアートが共鳴する「空中ファッションショー上映会」を開催した。また、同日からイルミネーションがスペシャルバージョンへと切り替わり、クリスマスを感じさせる演出で夜の臨海副都心を彩る。



「LIGHT WALK ODAIBA」のSEAGULL CLOCK

「LIGHT WALK ODAIBA」は、光に導かれてエリア内を回遊することで、臨海副都心の魅力をより一層体感できるストーリー体験型イルミネーションイベント。広々としたシンボルプロムナード公園の夢の大橋をメイン会場に、約2kmにわたり点在する18ヵ所の光のスポットをひとつ のルートとしてつなぎ、エリア全体を歩いて楽しめる“光の回遊空間”を創出している。



「空中ファッションショー上映会」の様子

今回、1日限定で開催された「空中ファッションショー上映会」では、先鋭的なファッション表現で世界的に評価される「ANREALAGE」と、障害のある作家と共に新たな文化の創造を目指す「HERALBONY（ヘラルボニー）」がコラボレーションし話題を集めた2026年春夏パリコレクションの映像が、東京の夜空をランウェイにした特別演出で凱旋上映された。



「空中ファッションショー上映会」の様子

同コレクションは、「生命の可視化」をテーマに生み出された表現が特徴で、色彩や造形そのものが動くデザインが魅力となっている。上映会が始まると、メイン会場である夢の大橋付近の上空に、ドローンでつり下げた縦9m×横6mの巨大LEDビジョンが出現。空中に浮かんだLEDビジョンに、コレクションルックの映像が投影され、躍動感あふれる衣装をまとったモデルたちが、まるで夜空を歩いて近づいてくるかのような立体的な映像が浮かび上がった。



巨大LEDビジョンに浮かび上がったコレクションルック

各ルックは光に照らされることで存在感が増したうえ、映像として夜空に浮かぶことで新たな表情を放ち、会場に集まった多くの来場者を魅了した。上映会はこの日、3回行われ、会場全体が“光とアートが共鳴する空間”へと変貌し、臨海副都心エリアに新たな文化的にぎわいをもたらした。



「SEAGULL CLOCK」のイルミネーション

また、同日から「LIGHT WALK ODAIBA」のイルミネーションがスペシャルバージョンへと切り替わり、会場に点在する光のスポットで流れる映像や音が、さらに華やかさを増している。イルミネーションを象徴する夢の大橋の「SEAGULL CLOCK」では祝福の光が灯り、テーマソング「スノーサプライズ」と連動したクリスマス限定特別映像を上映。クリスマスの世界観に合わせた演出によって、視覚と聴覚の両面から、この季節のムードを盛り上げる。映像では、各イルミネーションスポットのキャラクターたちもサンタ帽子姿で登場。光の道を歩きながら、期間限定の体験として、冬ならではのイベントを楽しむことができる。



「LIGHT WALK ODAIBA」のイルミネーション映像

ANREALAGEは、デザイナー・森永邦彦氏によるファッションブランド。「日常（REAL）」「非日常（UN REAL）」「時代（AGE）」の融合をテーマに、革新的な表現を展開。2003年に設立され、2014年からパリコレクションに正式参加し、世界的に高い評価を得ている。

HERALBONYは、「異彩を、放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。国内外の障害のある作家とIPライセンス契約を結び、自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、さまざまな形で異彩を社会に送り届ける多様な事業を展開している。

［「LIGHT WALK ODAIBA」概要］

開催期間：12月4日（木）〜12月27日（土）

開催時間：各日16:00〜21:30点灯予定

開催場所：シンボルプロムナード公園ほか（東京都江東区有明3丁目地先）

主催：ODAIBAイルミネーション実行委員会（事務局：東京都港湾局）

共催：東京臨海副都心グループ

東京都＝https://www.metro.tokyo.lg.jp/

LIGHT WALK ODAIBA公式ホームページ＝https://lightwalkodaiba.jp