渡邊渚、ホリエモン20年ぶりフジテレビ出演について反応 久々のイベントMC出演
【モデルプレス＝2025/12/16】タレントの渡邊渚が15日、都内で開催された「REAL VALUE AWARD 2025」にMCとして登壇。オールブラックのドレスに身を包み、終始柔らかな笑顔で進行役を務めた。
【写真】渡邊渚、肩出しドレスで登壇
「REAL VALUE」YouTubeチャンネルにて配信している番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」でレギュラーMCを務めている渡邊。この日は、同番組とも関連の深い「REAL VALUE AWARD 2025」のメインMCとしてステージに登場した。
多くの来場者が見守る中、明るい表情で挨拶し、「REAL VALUE」チェアマンの堀江貴文氏・三崎優太氏・溝口勇児氏や、「REAL VALUE」の仕掛け人・COO（最高執行責任者）の西川将史氏と並んで笑顔を見せる場面も。受賞者の紹介やプレゼンターとの掛け合いでは、丁寧に言葉を交わす姿が印象的だった。
イベント中盤には、会場のスクリーンに映し出されていたモニター映像が突如として止まってしまうという予期せぬハプニングが発生した。会場が一瞬静まり返りそうになったその時、渡邊は慌てる素振りを見せることなく、即座にトークを展開。フォローを入れつつ、復旧までの間、会場の雰囲気が途切れないよう自然な語り口で進行をつないだ。トラブルにも動じず、笑顔で乗り切った渡邊のMC力に、来場者も感心した様子だった。
また、堀江氏が「最近、フジテレビに20年ぶりに出演できることが決まり、収録してきました。決まるまで数ヶ月フジテレビ社内でも協議がありましたが出れることになったんですよ。現場はざっくばらんな冗談も言える雰囲気でしたね。渡邊さんもぜひ見てください（『ホンネ喫茶 永田町』）」と渡邊に話を振ったが、渡邊は全力苦笑いのリアクションで場を乗り切っていた。（modelpress編集部）
