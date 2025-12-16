お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が１６日、都内で「アバター ファイヤー・アンド・アッシュ」（ジェームズ・キャメロン監督、１９日公開）の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登壇した。

２人は表にはＴＴ兄弟の「Ｔ」、背中にはアバターの「Ａ」が書かれた青のスペシャルＴシャツで登場。長田庄平は「『アバＴ（ター）』です」とアピールし、会場の笑いを誘った。本作の魅力について「第１章の完結にふさわしい、壮大なストーリーになってまして、映像のクオリＴ（ティ）も半端ない」と驚いた様子だった。

松尾駿は、ジェームズ・キャメロン監督と対談をしたと明かし、「この間会った時に、『次のシリーズ出してくれる？』って聞いたら、『まあいいかもしれない。コメディアン役で』って言っていたんです。是非お楽しみに」と次回作以降の出演を匂わせた。

今作は、全世界歴代興行収入ランキング１位の名作「アバター」の最新作。この日は、映画の上映を盛り上げようと、チョコレートプラネットのほかに、日本版声優や豪華ゲストら総勢２０名が登場した。