AI橋田壽賀子『渡る世間は鬼ばかり』新作、なんとYouTubeで始まり大反響【あらすじ】 おかくら現在が衝撃…キャスト顔ぶれ＆子役の成長も話題
『AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり 令和版』の第1話が、15日からYouTube「BS-TBS公式チャンネル」で配信が始まった。
【動画】「音楽聴いて泣けてきた」「すごい…」 『AI橋田壽賀子 渡る世間は鬼ばかり令和版』第1話全編
“橋田壽賀子先生が生きていたら現代をどのように描くか？”AIを活用したプロジェクト第2弾。AIと人間の協働で作り上げる、家族の絆を描いた心温まるホームドラマ。
第1話は、約8分間でおなじみのメロディーとクレジットで幕を開け、中華料理「幸楽」が登場。「今年は忘年会のご予約がたくさん入っていて、やりがいがありますね。コロナの頃を思うと、まるで夢みたいです」と、コロナ禍後のストーリーが描かれた。さらに、お食事処「おかくら」をめぐり衝撃の事実が判明した。
キャストの顔ぶれ、子どもたちの成長などもファンの注目を集め、早くも25万回再生（16日午後8時現在）となっている。
「音楽聴いて泣けてきた」「すごい…AI脚本とは思えないクオリティ!!」「YouTubeで渡鬼見られる日が来るとは」「ひなこちゃん、大きくなって立派になったなぁ」「双子ちゃん成長してる」など、コメントが殺到している。
BS-TBSで、12月20日・21日に一挙放送される。
■あらすじ
コロナ禍を乗り越えた幸楽。田口愛（吉村涼）と田口誠（村田雄浩）は、忘年会シーズンに向けて忙しい毎日を過ごしている。大学生の娘・さくら（安藤美優）もたまに店を手伝う。そんななか、久子（沢田雅美）が突然店に訪れ「餃子工場を返して欲しい」と言い出す。餃子工場は愛が血の滲むような思いをして立て直し、やっと軌道に乗ったところ。もちろん愛は受け入れられない。久子に理解を示す誠に愛は激怒。大喧嘩になる。 また大原葉子（野村真美）の家でも問題が起こっていた。夫の透は海外に長期出張中。葉子は建築士として多忙な日々を送りながら、中学生の双子の姉妹、ゆき（高橋寧音）とみき（高橋乃愛）を育てているが、帰りが遅い日が増えた妹のみきに不安を募らせる。 さらに長子（藤田朋子）の本間家でも大きな試練が。夫・本間英作（岡田浩暉）のクリニックと娘・日向子（大谷玲凪）の料理教室の手伝いに日々奔走する長子。長子は英作の過労を心配するが、英作の妹・由紀（小林綾子）は長子のことも心配していた。そんな折、英作が仕事中に倒れる。 相手を想うが故に日常の中で起こる衝突やすれ違い。時はクリスマス目前。それぞれの家族は再び笑いあうことができるのか…。試練を乗り越えた先にある家族の絆を描く、心温まるホームドラマ！
■キャスト
【出演】角野卓造、野村真美、藤田朋子、小林綾子、吉村涼、村田雄浩、沢田雅美、岡本信人、岡田浩暉、大谷玲凪、安藤美優、榎本たつお、関口まなと、前東美菜子、菅井玲、市丸和代、須藤温子、村中暖奈、上地唯加、高橋寧音、高橋乃愛、田代隆秀、増子倭文江、上村香子、中田喜子
【ナレーション】石坂浩二
■スタッフ
脚本：AI橋田壽賀子
音楽：羽田健太郎
プロデューサー：石井ふく子
脚本・演出：山崎恆成
制作：2025年／一般財団法人橋田文化財団
