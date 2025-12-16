²ÈÄÂ¹âÆ¤Ç¡Ö¹¤µ¡×¤òÂÅ¶¨¡©¡Ö¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡È¶á¤µ¡ÉÍ¥Àè¤«¡¡¸Í·ú¤Æ¤â¡Ä¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
²ÈÄÂÁê¾ì¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤¤Þ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶¹¾®Êª·ï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤ÇÂÅò¤¬¤Ç¤¤ë¶¹¾®Êª·ï
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡§24Ëü±ß¡¡¥·¥ó¥°¥ë¡§11Ëü±ß¡¡ ¡È¶¹¾®Êª·ï¡ÉÃíÌÜ¤Î¥ï¥±¡¡
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Êª²Á¹â¤Îº£¡¢¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤òºï¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµþ23¶èÄÂÂßÊª·ï¤ÎÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¡Û¢¨ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME¡ÇS¡×Ä´¤Ù
¢§¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤ÄÂÂß¡Ê·ÇºÜÄÂÎÁ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ë
2020Ç¯11·î¡§16Ëü7166±ß
2025Ç¯11·î¡§24Ëü4579±ß
2020Ç¯11·î¡§9Ëü1368±ß
2025Ç¯11·î¡§11Ëü9139±ß
·ÇºÜÄÂÎÁ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï11Ëü9139±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿¶ÁÊª·ï¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿Êª·ï¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤±ÄÂÂß¤Ç9Ëü6914±ß¤È¡¢º¹¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÌó2.2Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLIFULL HOME¡ÇSÁí¸¦¡×Éû½êÄ¹¤ÎÃæ»³ÅÐ»ÖÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄÂÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÂÅ¶¨¤Ç¡É¢§¸Å¤¤¡¢¢§Î¥¤ì¤ë¡¢¢§¶¹¤á¤ë¤Î3¤Ä¤¬ÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢¶á¤µ¤òÍ¥Àè¤·¡¢¶¹¾®Êª·ï¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¥Ö¡¼¥¹¤ÇÂÅò¡ª¡©¡È¶¹¾®Êª·ï¡É¤Î¹©É×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶¹¾®Êª·ï¤òºî¤ëÂ¦¡¦Âß¤·½Ð¤¹Â¦¤â¡¢¶¹¤¯¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÍáÁå¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÂÅò¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢¥·¥Ð¥¹¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¼Ø¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¼ýÇ¼¤Ë¶À¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀöÌÌ½ê¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤ÇÁ´¤Æ´°·ë¤Ç¤¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¹¾®Êª·ï¤Ë¤Ï¼ýÇ¼¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë°áÎà¤ò¤«¤±¤ÆÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ·Ã¤¬¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Í·ú¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¿Íµ¤¤Ë¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¸Í·ú¤Æ¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢1²¯4402Ëü±ß¡ÊÊ¿¶ÑÀìÍÌÌÀÑ66.67Ö¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÍÉßÃÏÌÌÀÑ60ÖÌ¤Ëþ¤Î¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï7454Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤¬È¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¸Í·ú¤Æ¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¡´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó¡§
·úÊª¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸Í·ú¤Æ¤¬5¸Í·ú¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÅÚÃÏ¤òÊ¬³ä¤·¡¢ºÙÄ¹¤Ç3³¬·ú¤Æ¤Ë¤¹¤ì¤Ð±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
