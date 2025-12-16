アプリリアらしさあふれるデザイン

イタリアのバイクブランド「アプリリア」が新型スクーター「SR GT 400」を発表しました。

このモデルは、アプリリアが初めて中排気量GTスクーター分野に投入する一台です。

オンロードとオフロードの両方に対応するクロスオーバーモデルとして、ブランドを象徴するデザインやモーターサイクルの専門技術がスクーターの世界観に融合されています。

市街地のアスファルトから未舗装路まで、様々な路面状況を走破できるよう設計されているのが特徴です。

SR GT 400のデザインは、アプリリアのデザインセンターによるもので、同社のスポーツバイクやオフロードライディングの世界観から着想を得ています。

フロントにはブランドのアイコンである3灯式フルLEDヘッドライトが採用され、サイドからの眺めは、オーバーハングを極力抑えた引き締まったラインがスポーティな印象を際立たせます。また、中央のトンネル部分に燃料タンクを配置することで、モーターサイクルのようなスタイルを構築しています。

車体には、新開発された高強度鋼管製のダブルクレードルフレームを採用。このフレームはモーターサイクルの設計思想を取り入れており、高い剛性と走行時の精度、そして安定性を確保しています。

サスペンションもモーターサイクルの技術から着想を得たもので、フロントにはストローク量120mmの41mm倒立式フォークが、リアにはプリロード調整機能を持つ独立リザーバー付きのダブルガスショックアブソーバーが装備されます。190mm以上という十分な最低地上高も確保されており、オフロードでの障害物も楽に乗り越えることが可能です。

パワートレインには、排気量400ccのEuro 5+に適合した水冷4ストローク4バルブ単気筒「400 hpe」エンジンが搭載されます。このエンジンは最高出力36馬力（26.4kW）を7500rpmで、最大トルク37.7Nmを5700rpmで発生させます。

車体の軽量化にも力が入れられており、走行可能な状態での重量は186kgに抑えられました。これにより、約7kg／kWというクラス最高レベルのパワーウェイトレシオを実現しています。

電子制御システムも充実しています。介入レベルを2段階で調整できるATC（アプリリア・トラクションコントロール）や、デュアルマッピングを備えたボッシュ製のデュアルチャンネルABSが搭載されています。オフロード走行時には、トラクションコントロールをオフにし、ABSをフロントホイールのみに効かせる設定も選べます。

各種情報は5インチのカラーTFTディスプレイで確認・管理ができます。快適性も追求されており、アクティブなライディングポジションと5段階調整式のウインドスクリーンが長距離ツーリングを支援します。さらに、キーレスシステム、フルフェイスヘルメットが収まるシート下収納、モバイル機器の充電に便利なUSB-Cソケットなどが標準で備わっています。

カラーバリエーションは合計3色が設定されており、「ラギッドブラック」のほかに、マット仕上げの「ボルダーグレー」と光沢仕上げの「ダスティグレー」から選択できます。

加えて、アフリカエコレースで優勝した「アプリリア・トゥアレグラリー」のカラーリングから着想を得た特別仕様車「ラリーレプリカ」も用意されます。このモデルは、マットブラックのボディに印象的なグラフィックが施され、Aprilia MIAコネクティビティシステムが標準で装備される点が特徴です。

オプションとして、積載量を増やすトップボックスやサイドプロテクター、ヒーター付きハンドルグリップなどの専用アクセサリーも準備されており、ヘルメットやジャケットなどのテクニカルウェアも展開されます。

なお、同モデルの日本への導入は現状、未定となっています。