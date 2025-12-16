¡Ú¥¦¥½¡ª¡©¾©³Ø¶â¥Í¥³¥Ð¥ÐµÁ»Ð¡Û¡ÖÄÌÄ¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡ª¡×Âç»ö¤Ê¥â¥Î¤Ï¼Â²È¤ËÈòÆñ¡ãÂè12ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
»Ò¤É¤â¤Î¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¡Ä¡ÄÂç³Ø¡¢Ã»Âç¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¶µ°éÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤Ï¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÃù¶â¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ê¡¢¶µ°é¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹©É×¤·¤Æ³ØÈñ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÆÀÌ¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç³ØÈñ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃù¶â¤«¤éÂß¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Âè12ÏÃ¡¡¶Ú°ã¤¤
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥¢¥é¥¿¤µ¤ó¤ä¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Á¤é¤¬¶Ú°ã¤¤¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥·¥Û¤µ¤ó¡£¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥é¥¿¤µ¤ó¤ÎÆÈ¿È»þÂå¤ÎÄÌÄ¢¤À¤±¡£¤·¤«¤â¤â¤¦¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³ØÈñ¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É»È¤Ã¤Æ¡×¤È»Ä¶â¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÏ¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©¡¡¼¡¤Ë¥¢¥é¥¿¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¥·¥Û¤µ¤ó¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
