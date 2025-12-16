Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Áê´Ø¿ÞÂè1ÃÆ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¾®·ª¿®Ä¹¤«¡Ä¡ª¡×¡Ö²¦Æ»¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¿·Á¯!¡×
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ÎàºÊ¤¿¤Áá¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤ÎË¿Ã½¨Ä¹₍¾®°ìÏº)¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×₍ÍèÇ¯1·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤¬Áê´Ø¿Þ¤ÎÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¡¢½¨Ä¹·»Äï¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£½¨Ä¹¤Î·»¡¦½¨µÈ₍Æ£µÈÏº₎¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÖÁê´Ø¿Þ Âè°ìÃÆ ¸ø³«¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ!!¼ç¿Í¸ø Ë¿Ã½¨Ä¹¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®·ª¿®Ä¹¤«¡Ä¡ª¡×¡Ö²¦Æ»¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÀï¹ñ¤É¿¿¤óÃæ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°ìµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¡Ö½Ð±é¼Ô¹ë²Ú¤Ç¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ë!¡×¡ÖÀï¹ñ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÎò»Ë¿Í¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤¬¿·Á¯!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ë¿Ã½¨Ä¹₍¾®°ìÏº)¤ÎºÊ¡¦·Ä¤òµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢½¨µÈ₍Æ£µÈÏº₎¤ÎºÊ¡¦Ç«¡¹¤òÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¾®·ª½Ü¡¢¿®Ä¹¤ÎºÊ¡¦»Ô¤òµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£