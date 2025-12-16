スポーツを通じた社会貢献活動を表彰する「HEROS AWARD 2025」の表彰式が、12月15日に東京都で開かれ、フェンシング元日本代表の池田めぐみさんが受賞しました。

【写真を見る】フェンシング元日本代表・池田めぐみさん（南陽市出身）が「HEROS AWARD 2025」受賞 山形を拠点にアスリートの経験を地域活性化に生かす

池田めぐみさんは、山形県南陽市出身。フェンシングの国際大会団体で金メダルを獲得した経験がある、一流アスリートです。

今回の受賞は、池田さんの「アスリートの力を山形の力に。アスリートが挑む地域活性」をテーマとした、競技の枠を超えた社会貢献活動が評価されたということです。

※画像提供「HEROs AWARD 2025」



■活動内容と価値



池田さんの活動は、山形にゆかりのあるアスリート同士が連携し、競技生活で得た運動ノウハウを「地元の貢献に活かす」というものです。特にアスリートが培った心身の観察・管理のノウハウを、スポーツ分野だけではなく一般の生活へと浸透させることを目指した”コンディショニング普及事業”に力を入れています。

この取り組みは、農家や産後のママなど、幅広い層に体を整える技術を伝えており、誰もが元気に、健やかに生きられる社会の実現を目指しているとしています。



■スポーツの枠を超えて

表彰式で池田さんは、アスリートとして自身がパフォーマンスを発揮するために行ってきたコンディショニングを、「スポーツの枠を超えて届けられていることに価値を感じている」と述べました。

また、これはアスリートとしてのキャリアについても、スポーツの「勝ち負け以外の価値として伝えることができる」とし、報道陣に対し、活動を通じて「人と人が繋がると色んな化学反応が生まれて、想像もしなかった未来が作れる」ことを学んだこと、「勝ち負けだけじゃない価値がスポーツにはある」と話しました。

■今後の活動に意欲

現在の、地元山形での活動について、表彰式に参加したアスリートにも「ぜひ一緒に取り組んでいきたい」と呼びかけた池田さん。

関係者は、池田さんの活動は、中高生、大学生などの若い世代だけではなく、全ての人々の体をアスリートのコンディショニング技術で整えていきたいという強い思いが形になったものだと評価しています。今後も池田さんの、地域社会に貢献する活動に注目です。

また今回、大相撲の元横綱・⽩鵬翔さんなども「HEROS AWARD 2025」を受賞しています。

※画像提供「HEROs AWARD 2025」