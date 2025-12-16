Çë¸¶Íøµ×¡¢¡ÈÌÁÍ§¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤»£±Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡Ö¾¢³¤¤µ¤Þ¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤Íøµ×¤¯¤óÁÇÅ¨¡×¡ÖºÍÇ½ÇúÈ¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¼«¿È¤Î2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾¢³¤¤µ¤Þ¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤Íøµ×¤¯¤óÁÇÅ¨¡×Çë¸¶Íøµ×¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤Þ¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢3Ëç¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤À¤³¦´Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÆ¬¤Ë´¬¤¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥â¡¼¥É¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÀÖ¤¤»å¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à»£±Æ¸½¾ì¤Î°ìËë¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾¢³¤¤¯¤óºÍÇ½ÇúÈ¯¤·¤¿¼Ì¿¿½¸ »ä¤Ï3ËçÌÜ¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Ý½ÑºîÉÊ¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö26Ç¯¾þ¤ë¤Î¤¬¹¹¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¡ÖNEW¤ÊÍøµ×¤¯¤ó¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Íøµ×·¯¤ò¸«¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö¾¢³¤¤µ¤Þ¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤Íøµ×¤¯¤óÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
