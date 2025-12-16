¹á¼è¿µ¸ã¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡È¼ò¤Î°û¤ßÊý¡É¡Ö¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯3·î¤Ë80ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ð³À¡¦Áð¤Ê¤®¡¦¹á¼è¡¢¿¹³î¹Ô¤È21Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤ÇÇ®¤¤ÊúÍÊ
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢VTR¤Ç¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÄ¹Ç¯ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿µ×ËÜ²íÈþ¤¬¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¹á¼è¤Ï¡Ö¡ØSMAP¡ßSMAP¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¤³¤¦°û¤à¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹¤Ç¡Ä¡×¤È°û¤ßÊý¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ÎÆü¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î°û¤ßÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¡Ä¡×¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤ß¤Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡ÖËÍ¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
