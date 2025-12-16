参院予算委の集中審議で閣僚をただす公明党県本部代表の三浦氏＝１６日、参院委員会室

公明党が政権離脱後では初めての最重要案件である２０２５年度補正予算案に賛成した。衆院では立憲民主党と共同で出した組み替え動議を否決された後に政府案に賛成するという異例の展開をたどった。国会内では「与党でも野党でもない『ゆ党』宣言」（国民民主党関係者）との皮肉も漏れる。年明け通常国会の焦点となる新年度（２６年度）予算案への対応がさらに注目を集めるのは必至だ。

「水道料金減免を行った自治体が減収に陥ることがないよう補正予算の運用は柔軟に行ってほしい」。公明県本部代表の三浦信祐氏（参院神奈川選挙区）は１６日の参院予算委員会の採決に向けた集中審議で重点支援地方交付金の使途につい念押しをした。

非核三原則の厳守を迫られた高市早苗首相の「政府の方針は変わっていない」との答弁に触れ、自公政権時代の安全保障政策の表記が「外交と防衛を重視」と明記されていたのに対し、日本維新の会との連立後は「防衛と外交」となっている点を指摘。「いつの間にか順番が逆になっている。『不変』との説明はあるが心配だったので」とチクリと皮肉る場面もあった。

１６日の参院予算委採決前に賛成討論に立った公明の原田大二郎氏は「基金への積み増しなど緊要度に疑問を抱く施策もある」と批判。一方で「補正予算の早期執行に向けて地方議員は臨時議会招集に走り出している」などと説明し同党としての苦渋を明かした。