TVアニメ『拷問バイトくんの日常』エンディング主題歌「明日天気になぁれ」先行配信決定＆キャラクターソングの制作が決定！

原作書籍が累計35万部（書籍＋電子）を超える人気を誇っているTVアニメ『拷問バイトくんの日常』の放送・配信日が2026年1月4日(日)に決定。この度、追加キャラクターおよび追加キャストが公開となった。

拷問器具屋を営むベルタ役を演じるのは山本希望、シウの双子の娘で、姉のレウを演じるのは結木梢、妹のネロを演じるのは羽鳥颯希、拷問後の処理を請け負う「屑屋」のフォンを演じるのは大野智敬。個性豊かなキャラクター達の活躍をお楽しみに。

また、エンディング主題歌「明日天気になぁれ」の先行配信が決定！さらに、セロ（CV:土岐隼一）をはじめとしたキャラクター達のキャラクターソングの制作も決定！楽曲収録したCDの発売も実施され、同楽曲を使用したキャラクターPVも順次公開となる。

さらに、セロ役の土岐隼一がパーソナリティを務めるTVアニメ『拷問バイトくんの日常』WEBラジオ「スピリタス放送部」が1月7日（水）19時より配信スタート。詳細情報は公式サイト、公式Xでチェックしてほしい。

●配信情報

エンディング

「明日天気になぁれ」

2026年1月12日(月)先行配信

●リリース情報

寺島拓篤

TVアニメ『拷問バイトくんの日常』エンディング主題歌

「明日天気になぁれ」

2月18日発売

TVアニメ『拷問バイトくんの日常』キャラクターソング制作決定！

「セロ」キャラPV公開：12月15日(月)18時

「シウ」キャラPV公開：12月20日(土)18時

「ミケ」キャラPV公開：12月27日(土)18時

「ヒュー」キャラPV公開：1月3日(土)18時

「ヘラ」キャラPV公開：1月16日(金)18時

「ノエ」キャラPV公開：1月17日(土)18時

●作品情報

TVアニメ『拷問バイトくんの日常』

2026年1月4日(日)より放送・配信開始！

TOKYO MX：1月4日より毎週日曜日24：30〜

ＢＳ朝日：1月4日より毎週日曜日25：30〜

テレビ愛媛：1月5日より毎週月曜日25：50〜

読売テレビ：1月6日より毎週火曜日25：29〜

※放送・配信日時は予告なく変更になる可能性がございます。

配信情報

U-NEXT・アニメ放題・ABEMAにて地上波先行・最速配信！

1月4日（日）より毎週日曜 24:00〜

1月9日（金）より毎週金曜 24:00〜

各配信サイトにて順次配信開始！

詳細は各サイトでチェック！

＜イントロダクション＞

ここは、殺しや拷問が合法化された世界

数ある＜拷問請負業社＞の中でも

悪人のみを対象とする業界有数のホワイト企業

「株式会社スピリタス」

そこで働く、４人のバイトくんたち

面倒見が良い先輩バイトは

何でもできて、誰とでも仲良くなれるエース・セロ

みんながあこがれる拷問界の生きるレジェンド・シウ

そして、期待の新人バイト

キュートで元気な頑張り屋・ミケ

マジメで心優しい大学生・ヒュー

彼らはアットホームな職場で

今日もゆる〜く仲良くおつとめを果たします

ほかにも屑屋に掃除屋……そしてまさかの殺し屋!?

ゆかいで頼れる専門業者さんがわいわい登場っ

個性豊かな仲間たちとの毎日は、意外にも居心地がよくて──

ちょっぴりダークなお仕事コメディ、始業です☆

【スタッフ】

原作：次見やをら『拷問バイトくんの日常』（白泉社「ヤングアニマルWeb」連載）

監督:追崎史敏

シリーズ構成:雨宮ひとみ

キャラクターデザイン:渋谷秀

色彩設計：立松沙緒理

美術監督：李書九

撮影監督：椎名優希

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音響効果：櫻井陽子

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：藤澤健至(Team-MAX)

音楽制作：ランティス

制作:ディオメディア

【キャスト】

セロ：土岐隼一

シウ：寺島拓篤

ミケ：永塚拓馬

ヒュー：阿座上洋平

ヘラ：谷山紀章

ノエ：安田陸矢WEB

©次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会

