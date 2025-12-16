TVアニメ『拷問バイトくんの日常』エンディング主題歌「明日天気になぁれ」先行配信決定＆キャラクターソングの制作が決定！
原作書籍が累計35万部（書籍＋電子）を超える人気を誇っているTVアニメ『拷問バイトくんの日常』の放送・配信日が2026年1月4日(日)に決定。この度、追加キャラクターおよび追加キャストが公開となった。
拷問器具屋を営むベルタ役を演じるのは山本希望、シウの双子の娘で、姉のレウを演じるのは結木梢、妹のネロを演じるのは羽鳥颯希、拷問後の処理を請け負う「屑屋」のフォンを演じるのは大野智敬。個性豊かなキャラクター達の活躍をお楽しみに。
また、エンディング主題歌「明日天気になぁれ」の先行配信が決定！さらに、セロ（CV:土岐隼一）をはじめとしたキャラクター達のキャラクターソングの制作も決定！楽曲収録したCDの発売も実施され、同楽曲を使用したキャラクターPVも順次公開となる。
さらに、セロ役の土岐隼一がパーソナリティを務めるTVアニメ『拷問バイトくんの日常』WEBラジオ「スピリタス放送部」が1月7日（水）19時より配信スタート。詳細情報は公式サイト、公式Xでチェックしてほしい。
●配信情報
エンディング
「明日天気になぁれ」
2026年1月12日(月)先行配信
●リリース情報
寺島拓篤
TVアニメ『拷問バイトくんの日常』エンディング主題歌
「明日天気になぁれ」
2月18日発売
商品情報はこちら
https://takuma-terashima.lantis.jp/news/2327/
特典情報はこちら
https://takuma-terashima.lantis.jp/news/2330/
TVアニメ『拷問バイトくんの日常』キャラクターソング制作決定！
発売情報はこちら
https://goumonbaitokun.com/music.html
「セロ」キャラPV公開：12月15日(月)18時
「シウ」キャラPV公開：12月20日(土)18時
「ミケ」キャラPV公開：12月27日(土)18時
「ヒュー」キャラPV公開：1月3日(土)18時
「ヘラ」キャラPV公開：1月16日(金)18時
「ノエ」キャラPV公開：1月17日(土)18時
●作品情報
TVアニメ『拷問バイトくんの日常』
2026年1月4日(日)より放送・配信開始！
TOKYO MX：1月4日より毎週日曜日24：30〜
ＢＳ朝日：1月4日より毎週日曜日25：30〜
テレビ愛媛：1月5日より毎週月曜日25：50〜
読売テレビ：1月6日より毎週火曜日25：29〜
※放送・配信日時は予告なく変更になる可能性がございます。
詳細はこちら
https://goumonbaitokun.com/index.html#staff
配信情報
U-NEXT・アニメ放題・ABEMAにて地上波先行・最速配信！
1月4日（日）より毎週日曜 24:00〜
1月9日（金）より毎週金曜 24:00〜
各配信サイトにて順次配信開始！
詳細は各サイトでチェック！
＜イントロダクション＞
ここは、殺しや拷問が合法化された世界
数ある＜拷問請負業社＞の中でも
悪人のみを対象とする業界有数のホワイト企業
「株式会社スピリタス」
そこで働く、４人のバイトくんたち
面倒見が良い先輩バイトは
何でもできて、誰とでも仲良くなれるエース・セロ
みんながあこがれる拷問界の生きるレジェンド・シウ
そして、期待の新人バイト
キュートで元気な頑張り屋・ミケ
マジメで心優しい大学生・ヒュー
彼らはアットホームな職場で
今日もゆる〜く仲良くおつとめを果たします
ほかにも屑屋に掃除屋……そしてまさかの殺し屋!?
ゆかいで頼れる専門業者さんがわいわい登場っ
個性豊かな仲間たちとの毎日は、意外にも居心地がよくて──
ちょっぴりダークなお仕事コメディ、始業です☆
【スタッフ】
原作：次見やをら『拷問バイトくんの日常』（白泉社「ヤングアニマルWeb」連載）
監督:追崎史敏
シリーズ構成:雨宮ひとみ
キャラクターデザイン:渋谷秀
色彩設計：立松沙緒理
美術監督：李書九
撮影監督：椎名優希
編集：小島俊彦
音響監督：立石弥生
音響効果：櫻井陽子
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：藤澤健至(Team-MAX)
音楽制作：ランティス
制作:ディオメディア
【キャスト】
セロ：土岐隼一
シウ：寺島拓篤
ミケ：永塚拓馬
ヒュー：阿座上洋平
ヘラ：谷山紀章
ノエ：安田陸矢WEB
©次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会
関連リンク
TVアニメ『拷問バイトくんの日常』公式サイト
https://goumonbaitokun.com