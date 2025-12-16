TREASUREの日本出身メンバー、上海開催イベント不参加発表「不可抗力により」【報告全文】
グローバルボーイズグループ・TREASUREの日本出身メンバーであるYOSHI、ASAHI、HARUTOが、20日に上海で開催されるイベントに不参加となる。イベントを主催するMAKESTARが公式Xを通じ、発表した。
同社は「12月20日に開催予定だったTREASURE 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] FANSIGN & PHOTO EVENT IN SHANGHAI につきまして、不可抗力により YOSHI、ASAHI、HARUTO の3名が本イベントに参加できなくなりましたことをお知らせいたします」と発表。「一部メンバーの不参加によりご不便をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「関係各所での慎重な協議および確認を経て、追加補償のご案内は別途メールにてご連絡予定です」と伝えた。
【報告全文】
上海イベントのお知らせ
MAKESTARです。
12月20日に開催予定だったTREASURE 3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE] FANSIGN & PHOTO EVENT IN SHANGHAI につきまして、不可抗力により YOSHI、ASAHI、HARUTO の3名が本イベントに参加できなくなりましたことをお知らせいたします。
一部メンバーの不参加によりご不便をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。
関係各所での慎重な協議および確認を経て、追加補償のご案内は別途メールにてご連絡予定です。
本イベント内容の変更によりご不便をおかけしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
ファンの皆様のご理解とご声援に心より感謝いたします。今後もより良い姿でお応えできるよう最善を尽くしてまいります。
ありがとうございます。
MAKESTAR
